عضو بمجلس كركوك يرد على العبيدي: المحافظة تزخر بالكفاءات الهندسية والأكاديمية

2025-01-29 21:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رد عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد رمزي كوبرلو، يوم الأربعاء، على تصريحات النائب السابق عن محافظ نينوى خالد العبيدي، حول عدم مقدرة كركوك على تنظيم رابط إلكتروني للتقديم على الدرجات الوظيفية.

وقال كوبرلو، في تصريح لوكالة شفق نيوز: "تابعنا باهتمام مقطع الفيديو المتداول للنائب السابق خالد العبيدي، والذي أشار فيه إلى أن تأخير إطلاق الدرجات الوظيفية في محافظة كركوك يعود إلى نقص الكفاءات الفنية القادرة على إنشاء برامج إلكترونية لهذا الغرض".

وتابع كوبرلو: "إننا نرفض هذا الادعاء رفضاً قاطعاً، ونؤكد أن كركوك تزخر بالكفاءات المهنية والعلمية والإدارية التي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، ومن غير المقبول التقليل من إمكانيات وخبرات أبناء هذه المحافظة العريقة، الذين كانوا وما زالوا في طليعة المساهمين في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع".

ولفت إلى أن "العديد من المهندسين والمتخصصين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والإدارية في كركوك، بمن فيهم موظفون في ديوان المحافظة وديوان المجلس، إلى جانب أساتذة ومهندسين من جامعة كركوك، الجامعة التقنية الشمالية، والمعاهد التقنية، تواصلوا معنا، وجميعهم أعربوا عن استنكارهم لهذا الطرح، مؤكدين استعدادهم التام لإنشاء أي برنامج إلكتروني يخدم المواطنين ويدعم عملية التوظيف بكفاءة عالية".

وأكد أن "السبب الحقيقي وراء تأخير إطلاق رابط التقديم للدرجات الوظيفية لا علاقة له بغياب الكفاءات، بل يعود إلى الخلافات السياسية التي تعاني منها المحافظة، والتي حالت دون الإسراع في تنفيذ هذا الملف الحيوي".

وشدد كوبرلو على أن "كركوك غنية بأبنائها المتميزين في جميع المجالات، سواء كانت إلكترونية، إدارية، فنية، أو عسكرية، ولا يمكن لأي طرف أن يشكك في قدراتهم أو أن يختزل الموضوع في قضية غير واقعية".

وكان النائب السابق عن محافظة نينوى خالد العبيدي، قد ظهر في مقطع فيدو قال في تصريح انه تواصل مع إدارة كركوك لغرض معرفة أسباب تأخير إطلاق الدرجات وأن المسؤولين في كركوك قالوا بأنهم لا يستطيعون تنظيم رابط لغرض إطلاق الدرجات الوظيفية في كركوك، داعياً إياهم للاستفادة من خبرات جامعة الموصل التي أتمت التقديم بصورة مميزة حسب تصريحه.