طلب على طاولة ترامب.. هل ينهي عوز العراق لإيران بمجال الطاقة؟

2025-01-29 21:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جوويلسون، يوم الأربعاء، مهاجمة الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن، بسبب سياستها التيانتهجتها تجاه العراق وإيران خلال السنوات الماضية.

وكتب ويسلون في تدوينة له على منصة إكس، أن "العراقيواصل إرسال 10 مليارات دولار سنوياً إلى إيران، من أجل شراء النفط والكهرباء،بفضل الإعفاء الأميركي".

ورأى أن "هذا الإعفاء (الأميركي) يعزز النظام فيطهران، ويبقي العراق خاضعا للنفوذ الإيراني"، مشدداً على ضرورة "إلغاءهذا الإعفاء، من أجل أن يحصل العراق على الطاقة من العالم العربي".

وختم النائب الجمهوري، تدوينته بالقول: "ترامب سوفيصلح هذا الأمر".

وتضغط الولايات المتحدة على العراق -ثاني أكبر منتج للنفطفي منظمة أوبك- لخفض اعتماده على الغاز الإيراني.

ولإيجاد خط بديل أعلن العراق في آب/ أغسطس 2023 عن توقيعاتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد الغاز منها لتلبية جزء من احتياجات محطاتالطاقة الكهربية في البلاد.

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في نهاية شهر تشرينالثاني/نوفمبر 2024، توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانةلمدة 15 يوما عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط مما تسبب بفقدان منظومةالكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط.

وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظامالقطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائيةويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.

ولسد هذا الفراغ يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيرانبما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمنتلك الواردات بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأمواللشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.

وبموازاة ذلك تعول بغداد على مشاريع الربط الكهربائي معدول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيلالمحطات، في ظل عدم استقرار إمدادات الغاز الإيرانية والتي تسببت مؤخراً بفقدانبغداد أكثر من 4 آلاف ميغاواط بسبب شح الغاز وتوقف خطوط الربط مع إيران.