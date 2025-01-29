الإعمار تعلن دراسة فرصة استثمارية لمدينة سكنية في ديالى

2025-01-29 21:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، أن فريق المدن السكنية الجديدة يدرس فرصة استثمارية لمدينة سكنية في ديالى ويتابع مواقف الأعمال للمدن الأخرى.وذكرت الإعمار والإسكان والبلديات العامة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، ترأس اجتماع الفريق المُكلف بمهام المدن السكنية الجديدة، بحضور أمين بغداد ومحافظ بغداد ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وممثلي بقية الجهات المعنية".وأضافت، أن "الاجتماع ناقش فقرات العمل الحالية لمدينة الجواهري السكنية الجديدة في منطقة أبي غريب ببغداد، المتمثلة بأعمال السياج الخارجي والدفن ونصب معامل الكونكريت ورفع المخلفات الحربية، بعد إنجاز المقر الإداري والمشارفة على إنجاز مبنى المبيعات، كما تم مناقشة استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مدينة الغزلاني السكنية الجديدة في الموصل، بعد إنجاز أعمال المسوحات وفحوصات التربة والتصميم الأساس".وتابعت، أن "الاجتماع بحث الموقف الحالي، لمشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة في منطقة النهروان ببغداد، بعد أن صادق وزير الإعمار مؤخراً على التصميم الأساس للمدينة والمباشرة بتنفيذ المشروع"، مبينة، أنه "تم كذلك بحث المواقف الحالية لمشاريع مدن ضفاف كربلاء في محافظة كربلاء المقدسة، والجنائن في محافظة بابل والنخيل في محافظة البصرة، كما تم مناقشة إعلان مدينة سكنية جديدة في محافظة ديالى كفرصة استثمارية، نظرًا لاستحصال جميع الموافقات القطاعية الخاصة بانشاء المدينة".