حزب بارزاني يهاجم وزارة المالية ووزيرتها: طيف سامي متناقضة وتستهدف وكيلها الكردي

2025-01-29 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، حول الخلافات الحاصلة بين وزيرة المالية طيف سامي، ووكيل الوزارة ريباز حملان، وتضارب البيانات بين الطرفين.

وقال المندلاوي لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية تؤدي دورا غير مهني، وبيانها الأخير يناقض كل ما تحدثت به، فهي تتحدث عن المتقاعدين ورواتب البيشمركة، في حين أنها تقول سلمنا كل المستحقات المالية للإقليم، وهذا يعكس مدى التخبط الحاصل في الوزارة".

وأضاف، أن "هناك تناقضات في بيانات وزارة المالية، والعملية هي أرقام وبيانات، والإقليم كان واضحا وأصدر بيانات موثقة بالأرقام والأدلة، ونشرها للرأي العام".

وأشار إلى أن "هناك استهدافا لوكيل وزارة المالية ريباز حملان، كونه كرديا، وهناك عدم رضا من الوزيرة، بسبب لقائه الأخير مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهذا واضح من خلال بيان الوزارة المتناقض".

وكان وكيل وزارة المالية الاتحادية ريباز حملان، أعلن أمس الثلاثاء، أنه ناقش ملف رواتب موظفي إقليم كردستان مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وقال حملان في بيان تلقته "بغداد اليوم": "قمنا بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقشنا خلال اللقاء الوضع المالي والتحديات التي تواجهنا خلال العام الحالي، ثم أعلمنا السوداني عن ميزانية ورواتب الموظفين في إقليم كردستان، وبلغت رسالة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزانى وماجاء خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الإقليم الاستثنائي الأخير بشأن هذا الوضع الذي عقد في 11 من الشهر الحالي".

وأضاف: "ثم شرحت لرئيس الوزراء بالتفصيل كافة الخطوات التي تعمل عليها حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية بشكل يومي بحضور ممثلي وزارة المالية الاتحادية، لكن رواتب موظفي الإقليم متأخرة جدا ثم ذكرت ان مطالب اقليم كردستان هو في إطار الدستور بمعاملته كإقليم وقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وتطبيقها كما هي بخصوص مستحقات الاقليم المالية".

وختم بيانه: "ينتظر الجميع اجتماعاً يوم الجمعة المقبل في بغداد بين وفدي حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية برئاسة فؤاد حسين نائب رئیس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي العراقي".