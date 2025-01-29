في محافظتين.. اعتقال قتلة بوقت قياسي والقبض على متهم بسرقة منافذ "الكي كارد"

2025-01-29 21:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، من القبض علىثلاثة متهمين بقتل شاب في محافظة كركوك خلال وقت قياسي، فيما تم اعتقال متهم بسرقةمنافذ "كي كارد" في الديوانية.

وقالت قيادة شرطة محافظة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"مفارز مركز شرطة رحيم آوا ألقت القبض على ثلاثة متهمين بجريمة قتل مواطن طعناًبالسكين إثر مشاجرة نشبت بينهما في سوق القورية في أقل من 24 ساعة".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت بسرعة قياسية بجهود مفارز مركز شرطةرحيم آوا التابع لقسم شرطة البلدة الجانب الكبير، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة 406 ق ع".

وأفاد مصدر طبي في كركوك، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة أشخاصفي مشاجرة وقع بين مجموعة من الشباب وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً وقع بين مجموعة من الشبابقرب مجمع سكني في سوق قورية الشعبي وسط كركوك، ما أسفر عن مقتل شاب بعمر 18 عاماً يدعى(ز. م. أ) بعد تلقيه عدة طعنات بسكين، وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة وصلت إلى مكان المشاجرة وقامت بنقلجثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب للعلاج".

وفي الديوانية، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن "القبض علىأحد المتهمين بالسرقة من سكنة قضاء الشامية، واعترف أثناء التحقيق بقيامه بتنفيذ ثلاثعمليات لسرقة منافذ (الكي كارد) بحي العسكري، والصوب الصغير، والصوب الكبير قرب سوقالمخضر في الشامية، عن طريق الدخول الى المنافذ وسرقة القاصات".

وأشارت قيادة شرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "قاضي التحقيققرر توقيف المتهم وفق المادة 446 بعد تصديق أقواله قضائياً وأحيل إلى المحكمة المختصة لينالجزاءه العادل".