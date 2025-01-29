دهوك يكرم وفادة الكرمة بثلاثية في دوري النجوم

2025-01-29 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق دهوك على ضيفه الكرمة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرتالمباراة على ملعب دهوك عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهت لصالح دهوكبنتيجة 3-1.

و‏انتهىالشوط الأول بتقدم دهوك بهدفين لهدف، سجل دهوك أولاً في الدقيقة 16 عن طريق كريمدرويش، وتمكن الكرمة من تعديل النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق فرانك سيدريك، وعاددهوك ليعزز نتيجته بتسجل هدفه الثاني عن طريق سيابند عميد في الدقيقة 43.

وأضافدهوك هدفاً ثالثاً في الدقيقة 61 من الشوط الثاني عن طريق المحترف مارلون.

وبهذهالنتيجة رفع فريق دهوك رصيده للنقطة 31 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكرمة عندالنقطة 20 بالمركز 12.