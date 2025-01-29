2025-01-29 21:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أحصت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، إنجازات هيئة المسح الجيولوجي التابعة للوزارة خلال عام، مؤكدة إنجاز 42 مشروعًا استكشافيًا واستثماريًا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة أنجزت 22 مشروع مسح جيولوجي وتحرٍ معدني استكشافي تم تمويلها من تخصيصات الموازنة الاستثمارية، ونفذت مسوحات جيولوجية غطت مساحة 2070 كم2 بهدف تقييم الموارد الطبيعية".

وأضافت، أنه "ضمن الإنجازات تم التحري عن حجر الكلس الملائم لصناعة الأسمنت بكمية تصل إلى 400 مليون طن، وحفر 4662 مترا من الآبار التخصصية لدراسة التكوينات الجيولوجية".

وتابعت، "تم تحديث الخريطة الجيولوجية لمنطقة تلول أبو سدير بمقياس 1:100,000".

وأشارت إلى، أنه "ضمن مشاريع دعم الصناعة الوطنية تم إنجاز 14 مشروعًا تنفيذيًا لدعم المستثمرين في قطاع التعدين وتطوير الاحتياطيات من الصخور الجيرية الملائمة لصناعة الأسمنت في مواقع متعددة مثل محافظتي نينوى والنجف الأشرف"، مشيرة إلى، "التحري عن الرمال الصالحة لصناعة الزجاج والمواد الأولية لمواد البناء".

وأوضحت، "تم تخصيص المقالع للمواد الأولية اللازمة للصناعات وتحسين دقة احتياطيات الموارد".

وبينت الجبوري، أنه "ضمن إنجازات البحث والتطوير، فقد تم إنجاز 6 مشاريع بحثية تهدف إلى تحسين استغلال الموارد الطبيعية، وإعداد 27 تقريرًا وبحثًا علميًا منشورًا في مكتبة الهيئة ومجلات علمية".

وواصلت، "تم تحضير مواد نانوية من أطيان الكاؤولين لتطبيقات سيراميكية عالية الأداء، وتطوير طرق لتنقية المواد الخام باستخدام تقنيات حديثة مثل الموجات فوق الصوتية والمايكروية"، مضيفة، "تم دراسة تأثير التغيرات المناخية على الكثبان الرملية وتحليل البيانات باستخدام تقنيات التحسس النائي".