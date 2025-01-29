2025-01-29 21:50:01 - المصدر: واع

القاهرة – واع – رشا محمدأكدت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، مواصلة جهودها لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني عبر تأمين مرور مئات الشاحنات المحملة بالوقود والمواد الغذائية والدوائية والإغاثية يوميًا عبر معبر رفح وصولًا للأراضي الفلسطينية، معلنة استعدادها لعقد مؤتمر إعادة إعمار القطاع.وأكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بلاده تواصل جهودها بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللوجستية للإشراف على مرور أكثر من 300 شاحنة إغاثية يوميا عشرة منها مخصصة للوقود".وقال مجاور: إن "مصر كثفت جهودها لتأمين مرور مئات الشاحنات يوميا من منفذ رفح البري"، مشيرا إلى، أن "الخطوة المقبلة خلال الأسبوع المقبل سيتم التنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية لتوافد الجرحى والمصابين عبر معبر رفح البري إلى المستشفيات المصرية"، مؤكدا، "استعداد بلاده مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة اعمار غزة".من جهته، أكد مدير ادارة شؤون اللاجئين عبد الرحمن نور الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "استمرار مرور شاحنات الإغاثة عبر معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية".بدوره، أشاد المتحدث الرسمي في مشيخة الأزهر عبد العليم قشطة بالجهود المصرية بكافة مؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني لمرور وتأمين مئات الشاحنات يوميا منذ بدء قرار تنفيذ المرحلة الأولى من الهدنة"، موضحا، بأن "مصر كثفت جهودها اللوجستية لتنفيذ الاتفاق بمراحل الهدنة وتوفير الدعم اللوجستي وضمان وصول الشاحنات من معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية".





