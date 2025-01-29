2025-01-29 21:55:59 - المصدر: دماسكو

-الريادة في النقل المستدام: تمثل فولفو FH الكهربائية بداية حقبة جديدة في قطاع النقل في قطر، باعتبارها أول شاحنة كهربائية ثقيلة في البلاد، مما يعزز التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة.

- أداء استثنائي: توفر فولفو FH الكهربائية مدى قيادة يصل إلى 300 كم، وزمن شحن سريع يبلغ ساعتين ونصف فقط (باستخدام الشاحن السريع)، وقوة دفع مذهلة تصل إلى 666حصانًا.

-خطوة نحو المستقبل: تعكس هذه الخطوة التزام قطر بالريادة في تبني أحدث حلول النقل الخالية من الانبعاثات، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في مجال الاستدامة.

الدوحة - بالتعاون مع دوماسكو، تستعد فولفو للشاحنات، الرائدة عالميًا في المركبات الكهربائية الثقيلة، لإعادة تعريف قطاع النقل في قطر من خلال إطلاق فولفو FH الكهربائية، أول شاحنة كهربائية ثقيلة في الدولة. يقام هذا الحدث المميز في محطة إطفاء، أحد أبرز المراكز الثقافية والفنية في الدوحة، ليشكل محطة فارقة في رحلة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وخالٍ من الانبعاثات.

تجمع فولفو FH الكهربائية بين الأداء القوي والكفاءة العالية والاستدامة، مع وزن إجمالي مشترك (GCW) يصل إلى 44 طنًا وميزات متقدمة تلبي احتياجات الصناعات المتنامية في قطر، مما يعزز تحولها إلى اقتصاد أخضر.

المواصفات تشمل:

المدى: يصل إلى 300 كم لكل شحنة.

زمن الشحن: ساعتان ونصف مع الشاحن السريع أو 9 ساعات ونصف مع الشاحن الليلي.

القوة: تصل إلى 666حصانًا مع سعة بطارية تتراوح بين 180 و540 كيلوواط/ساعة.

باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، تتماشى فولفو FH الكهربائية بشكل مثالي مع استراتيجية قطر للاستدامة، والتي تشمل التزام الحكومة بتقليل التأثير البيئي. وقد تعهدت قطر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030 من خلال حملات توعية مستهدفة وسياسات تقدمية.

يأتي هذا الإطلاق، بمبادرة من دوماسكو لجعل شاحنة فولفو الكهربائية متاحة في قطر، كدليل إضافي على التزامها برؤية الدولة. ومن خلال دعم الحكومة القطرية في تعزيز التنقل الأخضر عبر مختلف القطاعات، تؤكد دوماسكو الدور الحيوي لتقنيات النقل الخالية من الانبعاثات في تحقيق أهداف إزالة الكربون في قطاعي اللوجستيات والنقل الثقيل، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.

صرّح رامز حمدان، المدير التنفيذي لشركة الفطيم للمعدات الصناعية (فامكو)، قائلًا: "يمثل إطلاق فولفو FH الكهربائية دليلًا واضحًا على التزامنا بدفع عجلة التحول المستدام في المنطقة. فمن خلال تقديم أول شاحنة كهربائية ثقيلة في قطر، لا نعيد فقط تشكيل مشهد قطاعي اللوجستيات والنقل، بل نرسي أيضًا معيارًا جديدًا للابتكار والمسؤولية البيئية."

يؤكد هذا الإطلاق التزام فولفو للشاحنات الراسخ بالابتكار والاستدامة. بينما لا تزال السوق القطرية تنتظر دخول المنافسين إلى عالم الشاحنات الكهربائية، تمضي فولفو للشاحنات قدمًا في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة للنقل.

نبذة عن دماسكو

شركة الدوحة لخدمات التسويق ذ.م.م (دوماسكو)، التابعة للفطيم للسيارات، هي شركة متعددة العلامات التجارية رائدة في قطر. تمثل دوماسكو العلامات التجارية الرائدة مثل هوندا، فولفو للسيارات، فولفو للشاحنات والحافلات، جي إيه سي للسيارات، كينغ لونغ، ليند، بوليس، كاسيو وغيرها الكثير. تقدم دوماسكو مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات الخاصة والتجارية، الدراجات النارية، الإلكترونيات، والساعات. مع أكثر من 15 صالة عرض وشبكة وكلاء قوية في الدوحة، تشتهر دوماسكو بخدمة ما بعد البيع الاستثنائية، حيث تحتل المرتبة الأولى في قطر من قبل جمعية مصنعي السيارات اليابانية. تأسست الشركة في عام 1965 وتم إعادة تسميتها في عام 1995، ويعمل بها 350 موظفاً ملتزمين بتقديم رضا العملاء بأعلى مستوى.