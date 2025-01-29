(حماس) تقرر الإفراج غدا عن ثلاثة أسرى إسرائيليين بينهم أربيل يهود

2025-01-29 22:00:05 - المصدر: كونا

رام الله - 29 - 1 (كونا) -- أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) اليوم الأربعاء أنها قررت الأفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين.وذكرت كتائب القسام في بيان صحفي انها ستسلم يوم غد الخميس ثلاثة أسرى من بينهم أربيل يهود التي اشترط الاحتلال الإفراج عنها للسماح لأهالي الشمال بالعودة إلى مناطقهم.وتحدثت مصادر في قطاع غزة أن (حماس) ستفرج أيضا غدا عن خمسة عمال من تايلند تم احتجازهم في السابع من اكتوبر 2023 دون مقابل.وذكر مكتب إعلام الأسرى التابع ل (حماس) ان الاحتلال سيفرج عن 32 أسيرا محكوم بالسجن المؤبد و48 أسيرا من الأحكام العالية و30 أسيرا من الأطفال وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق ايقاف اتفاق النار.وكانت حركة (الجهاد الإسلامي) التي تحتجز يهود أعلنت أنها ابلغت الوسطاء بأنها على قيد الحياة وتقبل الإفراج عنها قبل يوم السبت.ومن المقرر أيضا أن يشهد السبت المقبل دفعة جديدة من تبادل الأسرى وفقا لما نص عليه الاتفاق الذي أعلن في الدوحة في 15 من يناير الجاري. (النهاية) ن ق / ر س