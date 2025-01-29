محافظ دهوك: الحكومة الاتحادية لم تدعم الأندية الكوردستانية رغم الوعود الكثير

2025-01-29 22:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد محافظ دهوك علي تتر، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية لم تقدمأي دعم مالي للأندية الكوردستانية التي تشارك في دوري نجوم العراق رغم الوعودالسابقة بتخصيص منح مالية لدعم الأنشطة الرياضية في الإقليم.

وقالتتر في كلمة خلال حفل تكريم عدد من الرياضيين في دهوك، حضرته وكالة شفق نيوز، إن"الأندية الكردستانية المشاركة في دوري نجوم العراق، دهوك، وزاخو، وأربيل، ونوروز،لم تتلق أي مبالغ مالية حتى الآن على الرغم من التعهدات الحكومية".

وأضافأن "دهوك يمثل العراق حالياً في بطولة أبطال الخليج ورغم ذلك لم يتم تقديم أيدعم مالي له مما يعكس غياب الاهتمام الحكومي بالمشاركات الخارجية للأندية العراقية".

وفيختام كلمته، أشاد تتر بالمستوى الذي تقدمه أندية دهوك، وزاخو وأربيل، ونوروز، والحضورالجماهيري الكبير في المباريات الذي يعكس الشغف الرياضي لدى الجماهير.

كمادعا اللاعبين إلى التحلي بالروح الرياضية داخل الملاعب وخلال المباريات، مؤكداًعلى أهمية المنافسة الشريفة كعامل أساسي في تطوير الرياضة في الإقليم والعراق عموماً.