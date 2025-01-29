طبيب مخمور في غرفة العمليات بمستشفى في كركوك.. مصدر صحي يوضح

2025-01-29 22:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر في دائرة صحة كركوك، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إجراء طبيب كان في حالة سكر عملية جراحية في إحدى المستشفيات الحكومية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات عن قيام طبيب، وهو في حالة سكر، بإجراء عملية جراحية في إحدى المستشفيات الحكومية بكركوك غير دقيقة"، مبيناً أن "ما حدث فعلياً هو مشادة كلامية بين طبيبين داخل إحدى صالات العمليات أثناء إجراء عملية جراحية لمريض يعاني من الفتق".

وأضاف أن "الموقف تم احتواؤه بسرعة، وتم فتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات المشادة بين الطبيبين"، مشيراً إلى أن "ذوي المريض لم يكونوا على علم بما جرى داخل صالة العمليات ولم يتقدموا بأي شكوى، وبالتالي، فإن ما نُشر بشأن تقديم شكوى من قبلهم غير دقيق".

وأوضح المصدر أن "العملية كانت بسيطة ولا تشكل خطراً على حياة المريض"، مؤكداً أن "التحقيق الداخلي سيأخذ مداه خلال الساعات الـ48 المقبلة، وستعلن نتائجه قريباً".

وختم بالقول إن "ما ورد في بعض منصات التواصل الاجتماعي بعيد عن الحقيقة، نافياً ما تردد بشأن كون الطبيب في حالة سكر أو غير مستعد لإجراء العملية"، مشدداً على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة وإعلان النتائج في الأيام المقبلة".