ثلاثة انتصارات وتعادل في دوري النجوم

2025-01-29 22:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب فريق دهوك ، اليوم الاربعاء ، على الكرمة 1/3 هدف ، في المباراة التي جرت في ملعب دهوك ضمن الجولة 17 من دوري نجوم العراق ، كما فاز نفط البصرة على ديالى 0/1 ، وتخطى الطلبه منافسه كربلاء 0/2 ، فيما انتهت مباراة نوروز والقاسم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) : ان "فريق دهوك تغلب على منافسه الكرمة 1/3 في مباراة مثيرة وسط حضور جماهيري كبير في ملعب دهوك وسجل هدف دهوك الاول المحترف اللبناني كريم درويش وعادل للكرمة المحترف سيدرك ،ونجح لاعب دهوك سيامند عكيد في تقدم فريقه بالهدف الثاني بعدها عزز درويش تقدم فريقه بالهدف الثالث . ويحتل دهوك المركز الرابع ب 31 نقطة ، فيما الكرمة بالمركز 13 ب 20 نقطة ."وأضاف: أن "نفط البصرة فاز على ديالى بهدف نظيف سجله اللاعب قاسم محمد في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت في ملعب الفيحاء . ويحتل نفط البصرة المركز 16 ب 17 نقطة ، فيما يقبع ديالى بالمركز الأخير ب 6 نقاط فقط ، بينما حقق الطلبة فوزا مهما على مستضيفه فريق كربلاء بهدفين دون رد ، جاء الاول عن طريق المحترف سيمون مسوفا وعزز لؤي العاني الفوز بتسجيله الهدف الثاني . وارتقى الطلبة بهذا الفوز إلى المركز الثاني مؤقتا ب 33 نقطة ، فيما تجمد رصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز "18 .وتابع: "وعاد فريق القاسم بنقطة ثمينة من ملعب نوروز بعد تعادلهما بهدف لمثله سجل اولا فريف القاسم عن طريق الكابتن الحارث حاتم ، إلا أن فريق نوروز ادرك التعادل قبل نهاية المباراة عن طريق مروان حسين ".