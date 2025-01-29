توجيهات عاجلة للأجهزة الأمنية خلال اجتماع موسع في بغداد

2025-01-29 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي،يوم الأربعاء، مجموعة من التوصيات منها عدم المجاملة في العمل الأمني والابتعاد عنالروتين وإيجاد أفضل السبل للإبداع وتحقيق عنصر المباغتة دائماً من حيث الأسلوب والتوقيت،مشدداً على ضرورة اليقظة وعدم الوقوع في مصائد المغفلين أو الأخطاء الفردية.

جاء ذلك خلال ترؤسه مؤتمراً أمنياً موسعاً في قيادة عمليات بغداد، بحضورقائدي القوات البرية وعمليات بغداد، ضم مدراء الاستخبارات العسكرية والهندسة العسكريةوقادة الفرق في وزارتي الدفاع والداخلية وآمري التشكيلات وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي،وقائدي شرطة بغداد الكرخ والرصافة، فضلاً عن عدد من المدراء وضباط الاستخبارات والوكالاتالأمنية والاستخبارية.

وأكد المحمداوي في بيان لقيادة العمليات المشتركة ورد لوكالة شفق نيوز،أن العمل الأمني والاستخباري كانت له نتائج مثمرة خاصة أن عصابات داعش الإرهابية المنهزمةتلقت ضربات موجعة وفقدت القدرة والسيطرة والمجابهة او القيام بأي عمل لإثبات وجودهاوهي تحاول يائسة من دون جدوى.

وأشاد بالتطور الملحوظ والخطوات الملموسة في بناء القدرات ومكافحة الجريمةبمختلف أشكالها والعمل المهني في إنفاذ القانون، مشدداً على أن بناء المؤسسات الأمنيةيأتي بالعمل المهني والضبط العسكري وسلسلة القيادة والسيطرة والعمل وفق السياقات المعتمدة.

وأكد المحمداوي، أن القادة المدراء مسؤولون عن تطوير صنوفهم وإجراء التمارينوالممارسات، فضلاً عن تنظيم محاضرات أمنية، ومواصلة تدريب الضباط الأحداث، كذلك تقييمأداء الآمرين وهيئات الركن والوحدات الفرعية.

وشدد نائب قائد العمليات، على أهمية تحديد المسؤوليات بشكل دقيق لأي واجبوعدم تجاوز سلسلة المراجع أو تخطي القيادات الميدانية أو العليا خلال الواجب أو ردودالأفعال، وعدم المجاملة في العمل الأمني والابتعاد عن الروتين وإيجاد أفضل السبل للإبداعوتحقيق عنصر المباغتة دائماً من حيث الأسلوب والتوقيت، مؤكداً ضرورة اليقظة وعدم الوقوعفي مصائد المغفلين أو الأخطاء الفردية.

هذا ووجه المحمداوي، بالاستفادة القصوى من الدروس المستنبطة والتجارب الميدانيةوتطوير كل مفاصل القيادات والتشكيلات والوحدات وتفعيل الصنوف وتجنب الاجتهاد والتصرفغير المدروس والتحسب الصحيح لكل الفعاليات.