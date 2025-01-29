2025-01-29 23:09:04 - المصدر: ايشان

صدر كتاب جديد للمتحدث بلسان الكنيسة الكاثوليكية الألمانية والمستشار لدى الدائرة الفاتيكانية للاتصالات، الصحفي واللاهوتي ماتياس كوب بعنوان “الإرث المسيحي في العراق”. المجلد الذي صدر باللغة الألمانية يقوم بجولة أفق على تاريخ المسيحية في بلاد الرافدين، مع تسليط الضوء بالطبع على زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق في العام ٢٠٢١، وعلى النشاط الدبلوماسي للكرسي الرسولي […]

ظهرت المقالة الفاتيكان يصدر كتاباً بشأن تاريخ المسيحية في العراق والبابا يتحدث عن لقاء سيد النجف أولاً على ايشان.



