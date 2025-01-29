2025-01-29 23:09:04 - المصدر: ايشان

أفادت تقارير صحفية، بأن الإدارة السورية الجديدة، كلفت أحمد الشرع المعروف بـ “الجولاني” رئيسا للفترة الانتقالية. وبعد تكليفه رئيسا للفترة الانتقالية، قال الشرع: “كسرنا القيد بفضل الله وحرر المعذبون ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان فكان النصر العظيم”. وأضاف: “الصفة المتعارف عليها في الحرب هي الخراب وسفك الدماء غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه […]

ظهرت المقالة تكليف “الجولاني” رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا أولاً على ايشان.



