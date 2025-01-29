البرلمان يسلم قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

2025-01-29 23:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالكريم عبطان الجبوري، اليوم الأربعاء، (29 كانون الثاني 2025)، عن تسليم تعديل قانون العفو العام الى رئاسة الجمهورية.

وتوجه الجبوري بحسب بيان لمكتبه تلقته، "بغداد اليوم"، "مساء اليوم الى رئاسة ديوان الجمهورية، وكان في استقباله رئيس الديوان كامل الدليمي لتسليم قانون العفو العام للمصادقة عليه وفق التوقيتات الدستورية".

وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.



