البابا فرنسيس: لا يمكن تخيل العراق بلا مسيحيين.. ولقائي بالسيستاني رسالة للعالم

2025-01-29 23:51:49 - المصدر: العالم الجديد

أعرب البابا فرنسيس عن أمله في أن يقدم العراقيون نموذجا لـ”العيش المشترك”، مشيدا بالإمكانات الاستثنائية للعراق بفضل شعبه، الذي يساهم في إعادة بناء المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية من خلال الحوار بين الأديان. وجاءت تصريحات البابا فرنسيس، ضمن مقدمة لكتاب بعنوان “التراث المسيحي في العراق”، لمؤلفه الصحفي واللاهوتي الألماني ماثياس كوب، والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية الألمانية، […]