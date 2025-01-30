2025-01-30 00:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن حراك حي التقية في محافظة الديوانية، مساء الأربعاء، تحديديوم غد الخميس، موعداً جديداً للخروج بتظاهرة كبيرة تشمل جميع مناطقها عبر الاتفاقفي مجموعة "واتساب" جمع المتظاهرين بطريقة "الباركود".

وقال أحد منظمي التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات انطلقت قبلأكثر من أسبوعين وتحولت فيما بعد إلى اعتصامات مفتوحة للمطالبة بالحقوق، والتي تلخصتبإحالة مشاريع البنى التحتية إلى شركات رصينة، وتأهيل الشوارع والأزقة".

وأضاف، أن "من المطالب أيضاً الإسراع بتنفيذ الشارع الرابط بين طريقيحولي (التقية) و(يا حسين) وفتح منافذ جديدة للدخول والخروج من المنطقة، وعمل مشروعشبكة مياه (الطيارين) التي تشكو من إنعدام المياه لثمانية أعوام، ورفع سكة الحديد القديمة،وإكمال مشروع مدرسة الجاهزة المتلكئة".