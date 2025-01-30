السوداني يستضيف اجتماع رؤساء الكتل النيابية بحضور رئيس مجلس النواب

2025-01-30 00:50:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى

استضاف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في القصر الحكومي، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب السيد محمود المشهداني ونائبيه السيد محسن علي المندلاوي والسيد شاخوان عبد الله. ناقش الاجتماع سير تنفيذ البرنامج الحكومي، ودعم الخطوات الرامية إلى استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف التنموية.





وشدد السيد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية قانون الموازنة العامة الاتحادية كركيزة أساسية لتنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا. كما تم بحث التعديل الأخير الذي قدمته الحكومة على قانون الموازنة، والذي يتناول موضوع كلف إنتاج برميل النفط، وهو التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 تشرين الثاني الماضي، وأكدته الحكومة في كتابها المرسل إلى مجلس النواب برقم 15 بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري.





وأكد السوداني على ضرورة إقرار مجلس النواب لهذا التعديل دون تغيير، لضمان استكمال خطط التنمية وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب.





من جهتهم، أعرب رئيس مجلس النواب ونائباه ورؤساء الكتل النيابية عن دعمهم للنص الحكومي المقدم في تعديل قانون الموازنة، مؤكدين على أهمية دعم خطط الحكومة وبرامجها لتحقيق المصالح العليا للعراقيين في جميع أنحاء البلاد.











