2025-01-30 01:00:06 - المصدر: الطاقة

"إيران تتلاعب بالعراق".. كان هذا عنوان الجزء الأول من مقالنا في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2024، حينما طرحنا تفاصيل ومعلومات دقيقة حول أزمة الغاز التي تعاني منها بغداد، ودور إيران في تفاقم الأزمة. وقتها، تحدّثنا عن تطورات الأزمة، وحقيقة قطع طهران إمدادات الغاز عن العراق، بداعي "أعمال صيانة" كما ذكرت بغداد حينها، لكن الحقيقة …

إقرأ: إيران تتلاعب بالعراق.. تفاصيل تكشف المستور في أزمة الغاز (مقال 2/2) على منصة الطاقة



