العراق يؤكد رفضه محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

2025-01-30 01:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الأربعاء، رفض العراق لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.وذكرت الوزارة في بيان ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز التنسيق […]

