إسرائيل تعزز وجودها في جبل الشيخ بريف دمشق!

2025-01-30 01:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية نقلت منازل مسبقة الصنع ومُعدات إلى مواقع تقدمت إليها في ريف دمشق، عقب سقوط نظام بشار الأسد.وأضاف المرصد أن إسرائيل عزَّزت وجودها في جبل الشيخ بريف دمشق، وأنشأت مهبطاً لطائرات الهليكوبتر هناك.وجبل الشيخ عبارة عن مجموعة كبيرة من القمم الجبلية المغطاة بالثلوج فوق […]

