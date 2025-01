2025-01-30 01:15:07 - المصدر: جريدة المدى

محمد العبيدي/ المدىتتصاعد المؤشرات في العراق على بقاء قوات التحالف الدولي لفترة أطول، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، ويأتي هذا بعد تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مشاركته في جلسة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس بسويسرا.وأشار حسين إلى أن القوات الأمريكية من المتوقع أن تستمر بالبقاء في العراق، معتبرًا […]

