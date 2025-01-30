مشعان الجبوري: الشيعة الأكثرية بعدد المجرمين والفاسدين

2025-01-30 01:27:03 - المصدر: ايشان

قال السياسي والنائب السابق، مشعان الجبوري، اليوم الأربعاء، إن الشيعة هم الأكثرية بعدد المجرمين والفاسدين باعتبارهم المكون الأكبر. وذكر الجبوري في تصريح لبرنامج “من الأخير” الذي يقدمه الزميل حسام الحاج، أن “الشيعة هم الأكثرية وهم أيضاً الأكثرية بعدد المجرمين والفاسدين”. وأضاف، أن “هناك عملية انتقام واسعة بحق المكون السني ويتم التعامل معهم على أنهم […]

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