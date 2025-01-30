2025-01-30 01:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسدل الستار على مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا بمباريات مثيرة وحماسية حسمت مصير الفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

إليكم ملخصًا شاملاً لنتائج المباريات الثماني عشرة، بالإضافة إلى قائمة الفرق المتأهلة والترتيب النهائي:

نتائج مباريات الجولة الأخيرة

مانشستر سيتي 3 - 1 كلوب بروج

برشلونة 2 - 2 أتالانتا

ريال مدريد 3 - 0 بريست

ليفربول 3 - 2 آيندهوفن

باريس سان جيرمان 4 - 1 شتوتغارت

بايرن ميونخ 3 - 1 سلوفان براتيسلافا

بوروسيا دورتموند 3 - 1 شاختار

باير ليفركوزن 2 - 0 سبارتا براغ

جيرونا 1 - 2 آرسنال

يونغ بويز 0 - 1 النجم الأحمر

ليل 6 - 1 فينورد

يوفنتوس 0 - 2 بنفيكا

أستون فيلا 4 - 2 سلتيك

دينامو زغرب 2 - 1 ميلان

إنتر ميلان 3 - 0 موناكو

شتورم غراتس 1 - 0 ار بي ليبزيج

ريد بول زالتسبورغ 1 - 4 أتلتيكو مدريد

سبورتينغ لشبونة 1 - 1 بولونيا

وأسفر الدور الأول، عن تأهل 8 فرق مباشرةً، وهي:

1 ليفربول الإنجليزي

2 برشلونة الإسباني

3 آرسنال الإنجليزي

4 إنتر ميلان الإيطالي

5 أتلتيكو مدريد الإسباني

6 باير ليفركوزن الألماني

7 ليل الفرنسي

8 أستون فيلا الإنجليزي

حجزت الفريق الآتية مكانها في ملحق دور الـ16

الترتيب الفريق

9 أتالانتا الإيطالي

10 بوروسيا دورتموند الألماني

11 ريال مدريد الإسباني

12 بايرن ميونخ الألماني

13 ميلان الإيطالي

14 بي إس في آيندهوفن الهولندي

15 باريس سان جيرمان الفرنسي

16 بنفيكا البرتغالي

17 موناكو الفرنسي

18 بريست الفرنسي

19 فينورد الهولندي

20 يوفنتوس الإيطالي

21 سيلتك الاسكتلندي

22 مانشستر سيتي الإنجليزي

23 سبورتنج لشبونة البرتغالي

24 كلوب بروج البلجيكي

وستشهد قرعة ملحق الدور المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة الجمعة المقبل، مواجهات ساخنة محتملة.

وهذه احتمالات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 فستكون كالآتي:

موناكو أو بريست ضد باريس سان جيرمان أو بنفيكا

سبورتنج لشبونة أو كلوب بروج ضد أتالانتا أو بوروسيا دورتموند

سيلتيك أو مانشستر سيتي ضد ريال مدريد أو بايرن ميونخ

فينورد أو يوفنتوس ضد ميلان أو آيندهوفن

يذكر أن مباريات إياب الملحق، ستُقام على ملعب صاحب التصنيف الأعلى في الدور الأول، كما يمكن لأي فريق مواجهة آخر من بلده، أو سبق أن لعب معه في النسخة الحالية.

وستقام مباريات الذهاب في 11 و12 فبراير/شباط المقبل، على أن يكون الإياب في 18 و19 من الشهر ذاته.