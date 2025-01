(المدى) تكشف تفاصيل "التسوية" مع الفصائل.. العين على رئاسة الحشد!

2025-01-30 02:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تستعد فصائل عراقية مسلحة لديها أجنحة سياسية لـ"سيناريو التسوية" إذا نفذ ترامب (الرئيس الأمريكي) تهديداته.ويتوقع أن يوجه دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وربما عسكرية ضد "الفصائل" بسبب ارتباطها بإيران.ولمواجهة هذه الفرضية، تنخرط بعض "الفصائل" في نقاشات سياسية لترتيب المرحلة المقبلة.وبحسب ما كشفته (المدى) في تقرير سابق، فإن هذه "التسوية" تتضمن المناصب مقابل نزع […]

