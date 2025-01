المالية الاتحادية تنأى بنفسها مرة أخرى عن موضوع تأخير رواتب الإقليم

2025-01-30 02:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىعزت وزارة المالية الاتحادية، صباح أمس الأربعاء، سبب تأخير تمويل الرواتب في إقليم كوردستان إلى عدم توطين حكومة الإقليم رواتب الموظفين، وفصل اسماء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الوزارة رداً على ما نشرهُ وكيلها ريباز حملان في صفحتهِ الشخصية أمس الاول بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان خلال لقائه […]

