الأكراد يردون على تعطيل صرف الرواتب: لن ندعم ولاية ثانية للسوداني

2025-01-30 07:21:56 - المصدر: صحيفة العرب

وأضاف أن السوداني “خان الثقة” التي منحها إياه الزعيم الكردي مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، واللذان كانا من أشد الداعمين لتشكيل حكومته، كاشفا عن أن “القيادة الكردية” لن تدعم ولاية ثانية للسوداني في الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم، وأنه “أهدر فرصة تاريخية” لبناء ثقة متبادلة مع الإقليم.

مصدر كردي يتهم السوداني بتعمد إبطاء مستحقات الإقليم وتحريك وزيرة المالية لعرقلة أي اختراق جذري للملف

وكان نواب الديمقراطي الكردستاني قد دعموا استلام السوداني للحكومة في ولايته الأولى. وفي ظل التوتر الحالي بين السوداني وقوى نيابية أخرى، فإن امتناع الحزب الديمقراطي عن دعم السوداني سيعيق سعيه للحصول على ولاية ثانية.