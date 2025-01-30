2025-01-30 08:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، حيث تترقب الاسواق الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط الخام للولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 76.71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:22 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.79 دولارا.

واستقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند أدنى سعر لها هذا العام يوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات للصحفيين يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يخطط للوفاء بوعده بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك يوم السبت.

وعلى صعيد الطلب، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.46 ملايين برميل الأسبوع الماضي لارتفاع قدره 3.19 ملايين برميل، حيث أثرت العواصف الشتوية التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي على تشغيل المصافي.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى الاجتماع الوزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، والمقرر عقده في الثالث من فبراير/شباط.

وقالت كازاخستان يوم أمس الأربعاء إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط الرئيسيين ستناقش جهود ترامب لزيادة إنتاج النفط الأمريكي واتخاذ موقف مشترك بشأن هذه المسألة.

ودعا ترامب أيضًا علنًا منظمة أوبك وعضوها الرائد المملكة العربية السعودية إلى خفض أسعار النفط، قائلاً إن القيام بذلك من شأنه أن ينهي الصراع في أوكرانيا.

وتخطط المجموعة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل/نيسان، وإلغاء التخفيضات السابقة تدريجيا. وكانت هذه الخطة قد تأجلت عدة مرات بسبب ضعف الطلب.