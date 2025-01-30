مصرع طفلة "تبيع المناديل" بحادث دهس في تقاطعات كركوك

2025-01-30 08:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الخميس، بمصرع طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات جراء حادث دهس أثناء بيعها المناديل الورقية في أحد التقاطعات وسط المحافظة، فيما أصيب سائق المركبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في تقاطع حي الواسطي قرب مديرية نجدة كركوك، حيث صدمت سيارة الطفلة أثناء عبورها الطريق، ما أدى إلى وفاتها في الحال، بينما أصيب سائق المركبة بجروح.

وأضاف المصدر، أن قوة من الشرطة قامت بنقل جثة الطفلة إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم إسعاف السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر، أشار المصدر إلى إصابة ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة إثر اصطدام مركبتهم بسيارة أخرى على طريق كركوك - تكريت، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.