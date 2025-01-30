خطوة تفصل لاوتارو عن رقم قياسي

2025-01-30 08:45:02 - المصدر: واع

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منح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، التقدم للنيراتزوري على ضيفه موناكو (1-0)، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الترتيبية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لاوتارو هدف تقدم الإنتر، في الدقيقة الرابعة، من علامة الجزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لاوتارو مارتينيز (16 هدفا) هو ثاني لاعب في تاريخ إنتر ميلان، يتمكن من تسجيل 15 هدفا أو أكثر، في دوري أبطال أوروبا، بعد ساندرو مازولا (17 هدفا).