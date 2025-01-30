انجاز مميز للامين يامال في دوري الابطال

2025-01-30 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

حقق لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، انجازًا مميزًا في دوري ابطال اوروبا، حيث اصبح ثاني لاعب تحت 18 سنة يسجل هدفين في المسابقة، وذلك بعد انسو فاتي الذي سجل هدفه الثاني في عمر 17 سنة و355 يومًا.

وتمكن يامال البالغ من العمر 17 سنة و200 يوم، من أثبات موهبته الكبيرة في مباراة برشلونة امام اتالانتا في دوري الابطال، حيث أظهر تألقًا ملحوظًا.

ويضاف هذا الإنجاز الى سلسلة النجاحات التي حققها اللاعب الشاب، مما يعكس امكانياته الكبيرة وامله في ان يكون احد النجوم الصاعدة في سماء كرة القدم الاوروبية.