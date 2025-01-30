أبرزها "ديربي" القوة الجوية والشرطة.. 4 مواجهات اليوم في ختام الجولة 17

2025-01-30 09:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تُختتم مواجهات الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الخميس، بإقامةأربع مواجهات أبرزها "ديربي" القوة الجوية والشرطة.

‏وتقاممباراتان عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، تجمع الأولى فريق الكرخ مع ضيفهالحدود على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏بينمايواجه فريق الكهرباء ضيفه الميناء، وتقام المباراة على ملعب نادي الزوراء.

وفيالساعة الخامسة مساءً يلتقي فريق زاخو مع ضيفه النجف وتجري المباراة على ملعبالأول.

وتختتممباريات الجولة 17 بمباراة "ديربي" جماهيري تجمع قطبي الكرة العراقية، فريقالقوة الجوية مع منافسه الشرطة، وتقام المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءًعلى ملعب الشعب الدولي.