تصادم خطير في مطار رونالد ريغان: طائرة ركاب تصطدم بمروحية أثناء الهبوط

2025-01-30 09:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أن 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية أثناء الهبوط في مطار رونالد ريغان الوطني قرب واشنطن. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا بعد من انتشال أي ناجين من حادث اصطدام طائرة الركاب بمروحية في واشنطن. ولم يتضح على […]

