النفط العراقي يستقر عند 78 دولار للبرميل لليوم الثاني تواليا

2025-01-30 10:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار النفط العراقي خلال تعاملات اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، في السوق العالمية عن مستوى الـ78 دولارا للبرميل ولليوم الثاني تواليا.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 75.34 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 78.59 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.26- على التوالي تسليم اذار 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 76.52 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 72.65 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.22- لكلاهما.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع