القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع

2025-01-30 10:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر مجلس مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع.

وذكر المركز الإعلامي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة نظمت اجتماعا مع مدراء إدارة المحاكم ورؤساء الأقسام والشعب الإدارية، بحضور رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد خضير".

واضاف ان "الاجتماع ناقش تطوير واقع العمل ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجههم، والعمل على تذليلها والايعاز إلى الجهات المعنية بضرورة حلها".

وتابع ان "الاجتماع تضمن الحديث عن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع"، مبينا انه "رئيس الاستئناف اوعز إلى محاكم البداءة بضرورة استلام صك بما يعادل 10% من قيمة العقار ولا يعاد الا بعد انتهاء المزايدة واكتسابها الدرجة القطعية".