2025-01-30 10:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع استقرار أسعارالنفط عالمياً.

وانخفضسعر خام البصرة الثقيل 26 سنتاً بما يعادل 0.34% ليصل إلى 75.34 دولاراً للبرميل، وكذلكانخفض سعر الخام المتوسط 26 سنتاً أيضاً بما يعادل 0.33 % ليصل إلى 78.59 دولاراًللبرميل.

واستقرتأسعار النفط العالمية مع انتظار الأسواق توضيحات بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامبلفرض رسوم جمركية، فيما ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.

وسجلخام برنت اليوم 76.51 دولاراً للبرميل، كما سجل خام تكساس الأمريكي 72.61 دولاراًللبرميل.