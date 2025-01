2025-01-30 11:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تمكنت قوة من مكافحة المخدرات في محافظة ذي قار من اعتقال اثنين من تجار المخدرات بعد مواجهة مسلحة، أثناء محاولتهما التسلل من مدينة العمارة باتجاه جزيرة سيد أحمد الرفاعي. وذكر مصدر أمني لـ”شبكة أخبار الناصرية” أن القوة الأمنية اشتبكت مع المهربين خلال عملية الاعتقال، قبل أن تتمكن من...

The post بعد مواجهة مسلحة.. اعتقال مهربين وضبط كيلوغرام من الكريستال شمالي ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.