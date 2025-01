2025-01-30 11:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن سجن الناصرية الإصلاحي للأحكام الخفيفة عن اعتماد نظام الأرشفة الإلكترونية الحديثة، في إطار جهود تحديث البنية الإدارية وتعزيز كفاءة العمل. وأكدت وزارة العدل في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن هذا النظام يهدف إلى تسريع الإجراءات، وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، وضمان انسيابية العمل وفق معايير الحوكمة...

The post نظام إلكتروني جديد في سجن الناصرية لتعزيز الحوكمة الرقمية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.