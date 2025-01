مدير بيئة ذي قار: إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة في حقل الغراف النفطي

2025-01-30 11:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير بيئة ذي قار الدكتور موفق حامد الطائي أن المديرية تفرض إجراءات رقابية صارمة على حقل الغراف النفطي، مشيرًا إلى أن شركة بتروناس الماليزية تعمل وفق الشروط البيئية المحددة، وتلتزم بالحدود المسموح بها للتلوث. وأشار الطائي في تصريح لبرنامج هموم الناس، الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية،...

