2025-01-30 11:09:04 - المصدر: ايشان

أعلن التلفزيون الرسمي السويدي، مقتل المواطن ذو الأصول العراقية الذي اشتهر بحرق نسخة من المصحف، وذلك بإطلاق نار داخل شقته جنوب ستوكهولم. ونقل موقع SWED 24، الناطق بالعربية، إن سلوان موميكا، البالغ من العمر 38 عاماً، لقي مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل شقة سكنية في منطقة Hovsjö بمدينة سودرتاليا مساء أمس الأربعاء. ووفقًا […]

ظهرت المقالة رمياً بالرصاص.. التلفزيون السويدي يؤكد مقتل “حارق المصحف” سلوان موميكا أولاً على ايشان.



