2025-01-30 11:09:04 - المصدر: ايشان

من المقرر أن تطلق حركة “حماس” اليوم الخميس سراح 3 رهائن إسرائيليين و5 تايلانديين من أمام منزل القائد السابق للحركة يحيى السنوار في خان يونس جنوبي قطاع غزة. والرهائن الإسرائيليين الذين من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم هم المجندة آغام بيرغر (20 عاما)، والمدنيان أربيل يهود (29 عاما) وغادي موشيه موزيس (80 عاما). كما أكدت […]

ظهرت المقالة من أمام منزل “صاحب العصا”.. تحضيرات إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين أولاً على ايشان.



