2025-01-30 11:09:04 - المصدر: ايشان

وافقت شركة ميتا بلاتفورمز الأميركية (المالكة لفيسبوك وإنستغرام) على دفع حوالي 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب بشأن تعليق الشركة لحساباته بعد مهاجمة عدد من مؤيديه لمبنى الكونغرس بواشنطن في السادس من يناير 2021. كان ترامب قد رفع دعاوى قضائية ضد تويتر المعروفة حاليا باسم إكس، وميتا، وألفابت المالكة لغوغل، بالإضافة […]

ظهرت المقالة “ميتا” تدفع 25 مليون دولار لإنهاء دعوى ترامب بشأن حظر حساباته أولاً على ايشان.



