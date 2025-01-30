كركوك توقع أول عقد استثماري لإنشاء مصفاة نفطية في المحافظة

2025-01-30 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الخميس، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة النفط الاتحادية، على إنشاء أول مصفاة نفطي في المحافظة.

وقال مصطفى، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "كركوك وقعت أول عقد استثماري لإنشاء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل في اليوم، وحصلت على موافقات رئيس الوزراء ووزارة النفط".

وبين مصطفى، أن "موقع المصفاة سيكون قرب شركة غاز الشمال جنوب غربي كركوك".

ولفت إلى أن "المصفاة ستوفر فرص عمل للشباب، مبيناً أن "الشركة المنفذة هي شركة رانية الدولية للنفط.

وفي السياق، قال الخبير النفطي علي خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "تنفيذ مشروع أول مصفاة نفطية في كركوك سوف يساهم في رفد المحافظة بالمنتجات النفطية خاصة وأن كركوك تعتبر من المحافظات المنتجة للنفط وهذا المشروع يعد الأول من نوعه".

وأضاف أن "الطاقة التصميمية لمصفاة كركوك تبلغ 60 ألف برميل من النفط الأبيض، والگاز، والنفط الأسود، ولا يوجد في المصفاة أبراج التصفية والهدرجة ولو تواجدت الهدرجة لتمكن العاملون من رفع الإنتاج وتحسين نوعية المنتوج".

وأشار إلى أن "كركوك تعتمد على مصافي بيجي ومصافٍ أخرى، ولو نفذ فيها مشروع مصفاة جديدة لساهم في تعزيز المنتوجات في المحافظة وترفد المحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية".

وتابع أن "وزارة النفط وقبل أكثر من 10 سنوات أعلنت عن مشروع مصفاة كركوك وكررت الإعلان في العام 2017".

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عزمها بناء مصفاة نفط جديدة في كركوك وتعزيز إنتاج النفط من الحقول الحالية.

وذكرت وزارة النفط العراقية أنها تعتزم زيادة إنتاج النفط من حقول كركوك إلى أكثر من مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن هناك خطط لتكليف شركات أجنبية بتعزيز الإنتاج من حقول النفط في كركوك.

وتعهدت الحكومة الاتحادية من جانبها باتخاذ إجراءات قانونية ضد إقليم كوردستان إذا عرقل تصدير النفط من كركوك.