2025-01-30 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150250 دينارا مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 149900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فقد بلغ سعر البيع 150150 دينارا لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 150050 دينارا مقابل 100 دولار.