مساعد مدرب القاسم مقتنع بالتعادل أمام نوروز ويطالب بتحسين أرضية ملعب الكفل

2025-01-30 11:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المدرب المساعد لنادي القاسم، حسن هادي، أن تعادل فريقه أمام نوروز بنتيجة (1-1) ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق يعد نتيجة إيجابية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق.وقال هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" نوروز فريق قوي لاسيما عندما يلعب على أرضه وبين جمهوره، وقدم مستويات جيدة، خاصة بعد تعادله مع الشرطة"، مبيناً أن" فريقه يبلي بلاءً حسناً رغم الصعوبات التي يواجهها، ومنها كثرة السفر وعدم قدرة اللاعبين على الاستشفاء الكافي، والخروج بنقطة من هذا اللقاء سيساعد في تحسين ترتيب الفريق في جدول المنافسة".من جهة أخرى، جدد هادي مطالبته لوزارة الشباب والرياضة بضرورة تحسين أرضية ملعب الكفل، مشيرا إلى أن" النادي يعاني من خوض مبارياته خارج أرضه حتى المباريات التي من المفترض أن تُقام على أرضنا نضطر لخوضها في الكوت، مما يزيد من أعباء السفر، لذا نطالب بتحويل أرضية ملعب الكفل من العشب الصناعي إلى العشب الطبيعي ليكون مؤهلاً لاستضافة مباريات دوري المحترفين، وليتمكن جمهورنا من دعم الفريق عن قرب".