2025-01-30 11:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل اشتباك مسلح وقع في جزيرة سيد أحمد الرفاعي بمحافظة ذي قار، خلال محاولة تهريب شحنة من المخدرات.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأجهزة الأمنية تلقت معلومات استخبارية تفيد بعزم اثنين من تجار المخدرات تهريب شحنة من مادة الكريستال عبر الجزء الغربي من جزيرة سيد أحمد الرفاعي"، مشيراً إلى أن "القوات تحركت على الفور ونصبت عدة كمائن في المنطقة".

وأضاف أن "القوة الأمنية اشتبكت مع المهربين لفترة وجيزة، قبل أن تتمكن من اعتقال اثنين منهم، حيث عُثر بحوزتهما على كميات من مادة الكريستال المخدرة"، لافتاً إلى أن "التدقيق الأمني كشف أن المعتقلين من التجار المحليين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض سابقة".

وتابع المصدر أن "المتهمين تم نقلهم إلى مركز أمني لاستكمال التحقيقات، فيما جرى التحفظ على المواد المخدرة وفق الإجراءات القانونية"، مؤكداً أن "الجهد الاستخباري لعب دوراً مهماً في إحباط محاولة التهريب، خاصة أن مادة الكريستال تُعد من أخطر أنواع المخدرات التي تسببت بأضرار جسيمة في صفوف الشباب خلال السنوات الماضية".