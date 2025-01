2025-01-30 11:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح العابدي لايوجد توقف في آلية توزيع الوجبات ولا تأجيل لأسماء الملحق الثالث من عقود الحماية الإجتماعية وسيعلن عنها حال ورودها من الهيئة وذكر العابدي لبرنامج الناصرية بودكاست والذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية أن مديرية شرطة ذي قار ليس لديها أي...

The post قائد شرطة ذي قار: لا تأجيل لأسماء الملحق الثالث للرعاية وسيعلن عنها حال ورودها من الهيئة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.