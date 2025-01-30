2025-01-30 11:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد. وشهدت اسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150250 دينارا مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 149900 دينار مقابل 100 دولار. وسجلت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام